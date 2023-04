Scenari CLAMOROSI: alta pressione KO durante la prima decade di maggio: guardate che mappe!

L'anticiclone, attaccato da ovest e da est, potrebbe andare di nuovo al tappeto durante la prima decade di maggio, anche dopo l'episodio piovoso del Ponte Festivo.



SI prefigurano infatti scenari piuttosto eclatanti, se solo uno di questi andasse in porto, sarebbe un'altra garanzia di fenomeni abbastanza diffusi ed importanti.



Vediamo insieme di cosa si tratta: secondo il modello canadese e in parte anche secondo alcune emissioni del modello americano, da giovedì 4 maggio potrebbe farsi largo una nuova irruzione fredda da nord-est che viaggerebbe al di sotto dell'anticiclone sbilanciato ancora una volta verso il Regno Unito.



Ne deriverebbe una configurazione barica simile a questa, con risvolti temporaleschi e temperature al di sotto delle medie stagionali:

Addirittura l'emissione di controllo del modello americano vedrebbe un "contact" clamoroso tra l'Atlantico e l'aria fredda di estrazione polare continentale in arrivo dall'est europeo con conseguenze depressionarie per tutto il Mediterraneo entro sabato 6 maggio, guardate:

Non vi piace la svolta fredda e il "contact"? Non c'è problema, c'è sempre una soluzione che manderebbe KO l'anticiclone portando altre piogge, anche solo se da ovest sfondasse una bella saccatura atlantica come tutti i principali modelli scorgono nella media dei loro scenari sempre per lo stesso intervallo di tempo, soprattutto tra sabato 6 e domenica 7 maggio, guardare per credere:

RIASSUMENDO la situazione è di quelle che potenzialmente sarebbero in grado di dispensare altre preziose piogge dopo quelle legate all'episodio del Primo Maggio. Chiaramente, stante la distanza temporale, l'attendibilità di queste proieizioni è ancora piuttosto bassa, ma assolutamente non trascurabile. Seguite gli aggiornamenti!