SCENARI a tratti PERTURBATI anche a lungo termine?

Alta pressione dalle 7 vite scrivevamo ieri, si! Ma anche finalmente alle corde! Stamani infatti abbiamo avuto una decisa virata dei modelli verso condizioni decisamente più dinamiche per tutta la prima decade di marzo e forse anche oltre.



Si certo, qualche sussulto anticiclonico si scorge ancora in diversi scenari proposti dal modello americano, ma se ne scorgono altrettanti a dir poco clamorosi, cioè caratterizzati da affondi perturbati decisi con annesso maltempo, vento, freddo e anche neve sui monti a quote spesso basse.



Vi mostriamo allora alcune cartine che mettono a nudo la vulnerabilità dell'anticiclone dopo 60 giorni di dominio quasi assoluto:

Le mappe che vi mostriamo mettono in evidenza non solo la dinamicità prevista tra il 7 e il 12 marzo, ma soprattutto la tendenza agli scambi meridiani tra le masse d'aria: in questo modo il freddo viene più facilmente veicolato verso sud, attivando depressioni responsabili di periodo piovosi. Attendibilità ancora media: 45%.