SABATO temporalesco: rapida sferzata fredda con temporali e locali GRANDINATE su alcune regioni

Siamo alle porte di un velocissimo impulso freddo di origine artica che in appena 24 ore riuscirà ad attraversare gran parte d'Italia e allontanarsi definitivamente verso est. Il transito, tuttavia, sarà piuttosto turbolento a causa degli accesi contrasti termici.

L'aria fredda affluirà al nord nel corso del pomeriggio di sabato, dando vita ad una serie di acquazzoni e temporali che andranno a coinvolgere in modo più diretto il nordest. Qui avremo lo scontro tra i venti secchi di foehn e il vento di bora che si intensificherà su tutto l'alto Adriatico: il contrasto solleciterà una grande instabilità dell'aria che sfocerà in annuvolamenti piuttosto pronunciati e ricchi di precipitazioni.

Su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Emilia orientale e Romagna potremo assistere a temporali e piogge localmente a carattere di nubifragio, accompagnate dalla grandine con chicchi di medio-piccole dimensioni. Qualche temporale arriverà anche in Lombardia, mentre sul nordovest i fenomeni saranno molto più rari e di breve durata (insomma continuerà la siccità come accennato in questo articolo).

Al passaggio dei temporali ci sarà un sensibile calo termico che favorirà il ritorno della neve fin sui 600-700 metri entro sera.

In tarda sera il maltempo inizierà già ad allontanarsi e a transitare su Marche, Abruzzo settentrionale, Umbria e Appennino toscano. Sul resto d'Italia sarà un sabato molto ventoso a causa del libeccio e piuttosto mite. Il freddo, poi, irromperà durante la domenica delle Palme come ben descritto in questo articolo.