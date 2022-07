SABATO temporalesco per alcune aree, anche rischio GRANDINE

All'interno di un anticiclone a dir poco maestoso e colmo d'aria calda ecco che potremmo assistere a qualche nota instabile durante il fine settimana. Ci riferiamo in particolare alla giornata di sabato, che potrebbe riservare dei fenomeni di maltempo su alcune aree molto ristrette dello Stivale.

Difatti confermiamo che si tratterà di una giornata complessivamente calda e stabile su tutta Italia, ad eccezione del nordest dove sarà plausibile qualche forte temporale.

La causa risiede in aria leggermente più instabile proveniente dall'Austria che metterà in moto la convezione, ovvero la risalita di aria calda verso l'alto che sfocerà in acquazzoni e temporali.

Sia chiaro, i fenomeni saranno isolati e pertanto porteranno accumuli di pioggia molto variegati e certamente poco utili per la lotta alla siccità.

Tuttavia potremo imbatterci in isolati temporali piuttosto intensi, anche ricchi di grandine e raffiche di vento sostenute: le province più a rischio sono trentino, bellunese, vicentino, alto pordenonese, udinese, trevigiano. Qualche fenomeno potrebbe estendersi anche ai settori costieri in serata, sia sul Veneto settentrionale che sul Friuli Venezia Giulia.