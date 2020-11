Sabato MALTEMPO sull'Italia: le prospettive del modello americano ed europeo

La prima mappa è stata estrapolata dalla media degli scenari del modello americano ed è valida per le ore centrali di sabato 28 novembre:

Si nota l' ingresso "a martello" di una depressione sul Mediterraneo. Ciò determinerà maltempo su alcune aree della nostra Penisola, ma l'esatta ubicazione dei fenomeni sarà in stretto rapporto con la reale posizione che assumerà il minimo.

Attualmente, il modello americano contempla una depressione posizionata più a nord con interessamento anche del settentrione, mentre l'europeo la centra poco più a sud, con il nord e parte del centro quasi saltato dai fenomeni.

La seconda mappa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 28 novembre secondo il modello americano:

A parte le regioni del medio-basso Adriatico, secondo il modello di oltre oceano il resto dell'Italia sarà sotto la pioggia.

Rovesci forti sono attesi tra il nord-ovest, la Corsica, il Tirreno fino alla Campania. Il movimento della perturbazione sarà da ovest verso est e domenica verranno interessate dai fenomeni anche le regioni adriatiche.

Ancora da valutare la quota neve al nord; qualora dovesse presentarsi un rientro freddo da est i bianchi fiocchi potrebbero esordire a quote anche relativamente basse.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni per sabato 28 novembre secondo il modello europeo:

Come vedete, il modello nostrano pone gran parte d'Italia a secco con le piogge che si concentrerebbero sulle Isole e in parte sul settore di nord-ovest, per poi muoversi verso il meridione nella giornata di domenica.

Secondo questo elaborato, gran parte del nord e del centro non avrebbero fenomeni degni di nota.

Vedremo con le prossime emissioni quale linea verrà seguita dalla mappe. Continuate pertanto a seguirci...

