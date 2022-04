Sabato e domenica seconda PERTURBAZIONE in arrivo: ROVESCI soprattutto al NORD

Ecco la mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile:

Il fronte perturbato sarà inserito in un ventaglio di correnti sud-occidentali che faranno capo ad una depressione con centro sulla Francia. Questa situazione garantirà rovesci di un certo peso al nord e su parte delle regioni centrali durante tutto il week-end, mentre al meridione e in Sicilia non avremo effetti e il tempo si presenterà abbastanza buono.

Iniziamo con le piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 aprile:

ROVESCI INTENSI accompagnati anche da qualche colpo di tuono si faranno sentire su Val d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Rovesci di un certo peso anche su Veneto, Trentino, Friuli, Liguria ed alta Toscana, il tutto accompagnato da forti correnti meridionali.

Sul resto d'Italia segnaliamo la possibilità di piovaschi sparsi nelle aree interne del centro e tra la Campania e la Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto e molto mite specie al sud.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 24 aprile:

Forti rovesci o temporali al nord, in modo particolare tra alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale e medio-alta Toscana. Forti venti di Libeccio e bacini centro-settentrionali in cattive condizioni.

Rovesci anche sul restante centro, segnatamente sull'Umbria, la Sardegna e il Lazio; più asciutto invece il medio-basso Adriatico e le regioni meridionali dove vigerà anche un clima molto mite.

