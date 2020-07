Russia: calciatore viene colpito da un fulmine durante un allenamento.

Triste episodio in Russia dove durante un temporale un fulmine si è abbattuto su un campo da calcio colpendo un giocatore che si stava allenando.

La squadra di calcio Znamia Trudá della Seconda Divisione russa ha pubblicato le immagini, sui social network, del momento in cui il suo giovane portiere viene centrato dalla violenta scarica elettrica, durante una sessione di allenamento nella città di Orejovo-Zuyevo, in provincia di Mosca.

Il ragazzo, Iván Zaboróvski, appena 16 anni, ha subito un arresto respiratorio ed è stato trasferito in un ospedale, dove è rimasto diverse ore in coma indotto. Al momento risulta fuori pericolo di vita ma presenta gravi ustioni in varie parti del corpo in seguito al fulmine che lo ha colpito.