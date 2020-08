ROTTURA STAGIONALE: le precipitazioni di VENERDI 28 AGOSTO

Rottura stagionale - primo atto: la giornata di venerdi 28 agosto. Ecco la mappa sinottica incentrata per le ore 14 della giornata in parola:

L'alta pressione su Mediterraneo e sull'Italia inizierà a cedere a cominciare dalle regioni settentrionali. Sarà proprio il nord Italia a risentire dei primi effetti del maltempo che come vedremo tenderà ad estrendersi al resto d'Italia nelle giornate seguenti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 28 agosto secondo il modello americano:

In verità, al mattino non succederà quasi nulla. Tra il pomeriggio e la serata invece una prima ondata temporalesca interesserà Alpi, Prealpi e i settori pianeggianti posti a nord del Po. Si prevedono fenomeni molto intensi sulla Lombardia in serata, in estensione poi al Triveneto.

Sul resto del nord, quindi sulla Liguria, l'Emilia Romagna e la bassa pianura, le nubi tenderanno ad aumentare, ma le precipitazioni saranno ancora scarse, sottoforma di piovaschi o brevi rovesci.

Sul resto d'Italia non cambierà nulla: tempo soleggiato e caldo fino a sera.

