ROTTURA STAGIONALE: le precipitazioni di SABATO e DOMENICA

Rottura stagionale, atto secondo: le precipitazioni attese nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto:

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto:

La rottura stagionale sarà in piena azione al nord e su parte delle regioni centrali con temporali intensi e calo delle temperature.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 29 agosto:

Rovesci e temporali anche intensi impegneranno tutto il settentrione e la Toscana. Tra l'alta Lombardia e il Triveneto sono attesi anche nubifragi e grandinate. Sul resto d'Italia non prevediamo precipitazioni anche se la nuvolosità inizierà ad aumentare sulla Sardegna e sul Lazio, ma senza produrre fenomeni.

Ancora caldo molto fastidioso al sud, temperature invece in calo al nord e sulla Toscana specie sotto le situazioni temporalesche.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 30 agosto:

Ancora temporali anche intensi al nord, ma come vedete i fenomeni si estenderanno progressivamente anche al centro e alla Sardegna. Resteranno escluse le regioni meridionali e la Sicilia, ma saranno interessate a partire da lunedi.

Temperature in forte calo al centro-nord, ancora caldo al sud, ma in via di progressiva attenuazione.

