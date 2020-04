Ritorna l'alta pressione ma ancora un po' freddo. Week-end col CALDO

Dopo la rapida sferzata fredda e ventosa delle scorse 48 ore, le condizioni meteo sull'Italia stanno tornando gradualmente alla normalità. Il Sole splende su quasi tutta la penisola, eccetto le isole maggiori dove troviamo un po' di nubi alte determinate da una perturbazione sulla Spagna (che non ci riguarderà). Il clima si presenta ancora piuttosto freddo specie sulle regioni adriatiche grazie alle infiltrazioni fredde giunte nei giorni scorsi.

La situazione comunque è destinata a migliorare ulteriormente grazie al costante rinforzo dell'alta pressione africana, pronta a regalarci un week-end quasi estivo!

Previsioni per oggi 16 aprile 2020

Stabile e soleggiato su gran parte d'Italia. Nubi alte su Sardegna e Sicilia ma senza piogge: qualche sprazzo di Sole in più arriverà nel pomeriggio. Venti deboli ma ancora freddi sul basso Adriatico (Puglia in primis). Dal pomeriggio si rinforza lo scirocco su Sardegna e Sicilia.

Temperature in graduale lieve aumento su tutta Italia, specie sulle regioni tirreniche dove sfioreremo i 18-20°C. Più freddo sul lato adriatico dove la colonnina di mercurio faticherà a superare i 16-17°C. Ben più freddo dopo il tramonto.