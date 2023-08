Rinfrescata nel WEEK-END, ma ancora acquazzoni e temporali!

Temporali e rovesci stanno colpendo numerose zone del centro e del nord, a causa di correnti più fredde provenienti dai settori nord-occidentali. Questo flusso fresco sta determinando anche un notevole abbassamento delle temperature, al momento avvertito nel nord e in parte del centro Italia. Nel sud persiste un calore intenso, ma entro sabato le temperature diminuiranno in tutto il Paese.

L'instabilità meteorologica sarà presente ancora per alcuni giorni, ma non in tutte le regioni. La giornata di sabato sarà senz'altro quella più instabile del fine settimana. Avremo il transito di rovesci e temporali al sud, specie su Puglia, Basilicata, Calabria. Avremo un primo peggioramento al mattino in transito su tutto il sud, il secondo in serata quasi esclusivamente in Puglia. Fenomeni sparsi anche sul versante adriatico centro-settentrionale.

Domenica avremo un deciso miglioramento del tempo, eccezion fatta per residui aquazzoni sparsi sulle coste adriatiche centro-meridionale. Inoltre irromperà un altro flusso fresco e instabile dal centro Europa verso il Triveneto, dove ci aspettiamo nuovi forti temporali tra pomeriggio e sera.

Le temperature scenderanno ovunque, anche al sud Italia già dalle prime ore di sabato. Le massime previste sono decisamente gradevoli, addirittura inferiori alle medie del periodo su gran parte d'Italia.

Clima ancor più fresco nella notte, specie su valli, colline e pianura Padana: su questi settori potremo registrare temperature minime di 13-15°C.