Rinfrescata ancora per poco: inizierà davvero una LUNGA ondata di caldo?

Siamo nel pieno di questa rinfrescata, certamente la benvenuta dopo tanto caldo e tanta afa. Le temperature minime di martedì saranno le più basse degli ultimi due mesi e ci faranno avvertire anche i brividi del freddo, specie nelle aree rurali e in collina.

Ma come più volte vi abbiamo ribadito, il fresco non durerà a lungo! Potremo godere di giornate poco calde e notti fresche almeno fino al 9 Agosto, poi molto lentamente le temperature inizieranno ad aumentare su tutta Italia. L'anticiclone, infatti, tornerà pian piano a gonfiarsi verso l'Italia, cacciando via le correnti fresche che attualmente scorrono in alta quota.

Le temperature si riporteranno attorno alle medie del periodo tra 10 e 11 Agosto, dopodiché torneremo al di sopra delle medie. Di giorno in giorno le temperature aumenteranno sempre più su tutto lo Stivale, ma in maniera più netta al centro, al sud e sulle isole maggiori.

Insomma ad inizio seconda decade di Agosto comincerà una nuova lunga ondata di caldo: inizialmente sarà assolutamente normale e sopportabile, ma col passare dei giorni le temperature andranno aumentando man mano, fino a portarsi di almeno 4-5°C sopra le medie del periodo a partire da Ferragosto.

Del Ferragosto vi abbiamo ben parlato in questo articolo, per cui non ci dilungheremo troppo. Il caldo persisterà anche nei giorni successivi, al netto di qualche temporale plausibile specie in montagna e in collina. Con buona probabilità le temperature saranno di almeno 4-6°C superiori alle medie del periodo per tutto il periodo tra 16 e 21 Agosto!

Questo significa che ogni giorno potremo rilevare temperature massime fino a 35-37°C su tante località dell'entroterra specie al centro, al sud e sulle isole maggiori. Qualche grado in meno per il nord, ma il caldo non mancherà anche sul settentrione.

Sarà da valutare, nei prossimi giorni, l'effettiva durata di questa ondata di caldo. Al momento non si prevedono picchi estremi di caldo, come accaduto a Luglio, ma la durata non passa certamente inosservata al momento. Secondo le ultime stime dei centri di calcolo il caldo a tratti intenso potrebbe farci compagnia almeno fino al 25 Agosto.