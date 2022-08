Rinforzo dell'alta pressione, torna il caldo

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZA. La fase tempo violentemente perturbato di mercoledì e giovedì scorso ha lasciato il posto ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione. Nella parte conclusiva di agosto assistiamo ad un nuovo recupero dell'alta pressione sull'Europa. L'intenso passaggio perturbato di qualche giorno fa lascia spazio ad un profilo delle temperature un po' meno caldo. Questo non significa che l'estate smetterà di fare il suo lavoro, le condizioni anticicloniche infatti ci accompagneranno fino alla fine del mese.

Le temperature continueranno a rimanere abbastanza elevate, sebbene non siano più previsti i picchi di caldo raggiunti nella parte centrale dell'estate. Ecco l'analisi in quota del modello americano GFS riferita a martedì 23 agosto in cui osserviamo la presenza di una figura anticiclonica sull'Europa centrale e occidentale. Il vortice sull'est Europa porterà tra lunedì e martedì ancora qualche temporale al sud:

Qui sotto le temperature al suolo previste dal modello americano GFS per mercoledì 24 agosto:

Nonostante il periodo avanzato, stupisce ancora una volta la mancanza di un ingresso perturbato veramente organizzato sul Mediterraneo. Il flusso delle correnti occidentali continuerà infatti a rimanere abbastanza alto di latitudine, limitandosi ad interessare il Regno Unito e la Scandinavia. Le fasce anticicloniche subtropicali risaliranno nuovamente abbastanza a nord da avvolgere la Penisola Iberica, l'Europa centrale e l'Italia, accompagnandoci molto probabilmente fino alla fine del mese.

Qui sotto vi mostriamo le anomalie di geopotenziale previste dal modello americano GFS per sabato 27 agosto:

CONCLUSIONI. I forti temporali che si sono verificati tra mercoledì e giovedì scorso rappresentano nulla più di una parentesi in un mare di alta pressione. Abbiamo guadagnato qualche grado in meno ma la fine dell'estate appare ancora lontana. Il mare rimane ancora molto caldo e questo vuol dire che soprattutto le fasce costiere nelle prossime settimane in caso di perturbazione potrannio sperimentare ancora temporali violenti.