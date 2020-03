Rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, ecco cosa succederÃ  nelle prossime ore

L'ultima parentesi di tempo instabile per le regioni del sud, si è concluso questa mattina, mentre a partire dal pomeriggio una perturbazione si è addossata all'arco alpino occidentale, accompagnata da precipitazioni che si sono verificate sui rilievi di confine, nevose solo a quota elevata. Si tratta di un corpo nuvoloso che annuncia lo sviluppo dell'anticiclone, accompagnato da temperature in sensibile rialzo. Il nuovo anticiclone segnerà il passo con il ripristino di una circolazione occidentale accompagnata da temperature ben più miti che si faranno sentire per alcuni giorni.

Per la giornata di mercoledì 11 marzo, troveremo ancora della nuvolosità lungo la fascia alpina, in graduale attenuazione col trascorrere delle ore. Nubi residue anche su basso Adriatico e Jonio. Soleggiato altrove, con temperature in sensibile rialzo specie in quota. Ecco la previsione del modello europeo riferita alle ore centrali di giovedì:

Queste condizioni di alta pressione ci accompagneranno fino al prossimo fine settimana, garantendo condizioni di tempo stabile ma non sempre soleggiato; le correnti occidentali trasporteranno infatti degli addensamenti nuvolosi di tipo basso che sono pronti ad interessare le regioni del versante tirrenico già a partire da domani ma ancor più tra giovedì e venerdì, con coperture di nubi anche abbastanza spesse.



A cavallo tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, la circolazione sull'Europa si farà un po' più ondulata ed alcuni sistemi nuvolosi potrebbero spingersi fino al Mediterraneo, con effetti ancora tutti da verificare. Questa sera l'aggiornamento del modello europeo, dopo un momento iniziale di attenuazione, ipotizza la persistenza dell'alta pressione sull'Europa centrale fin verso il termine della seconda decade di marzo ma questa linea di tendenza necessita ancora di conferme. Nel frattempo, ecco l'anticiclone indebolito di domenica 15 marzo: