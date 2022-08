Rinforzo dell'alta pressione, gradualmente più caldo ma occhio a fine mese

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. L'Europa viene interessata dal rinforzo di un nuovo anticiclone che riporta temperature elevate soprattutto sulla Penisola Iberica. L'Europa centro-orientale al contrario viene coinvolta da una circolazione di aria relativamente più fresca ed instabile che fa capo ad un debole vortice ciclonico collocato sui Balcani. Questa circolazione lambisce marginalmente anche il nostro Paese, con effetti più decisi sul tempo delle regioni meridionali, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati forti temporali. Delle nuove manifestazioni temporalesche sono previste lungo la dorsale appenninica ed al sud anche martedì 23 e mercoledì 24, mentre più al riparo risultano le regioni del nord, dove l'influenza dell'alta pressione si farà sentire di più.



Nei prossimi giorni ci aspettiamo un rinforzo più deciso dell'alta pressione ancora una volta sull'Europa occidentale. Le temperature sono già elevate sulla Penisola Iberica, dove oggi i valori si sono portati fino alla soglia dei 35/37°C. Martedì 23 e mercoledì 24 il caldo conquisterà nuovamente la Francia e la Germania, qui i valori sono attesi in salita fino a 30/35°C. Ecco le anomalie di temperatura al suolo previste dal modello americano GFS per mercoledì 24:

Nella seconda metà della settimana la circolazione fresca balcanica perderà di importanza mentre l'anticiclone si espanderà verso il Mediterraneo centrale, dove il tempo di conseguenza diventerà più stabile e le temperature saliranno ancora di qualche grado. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a venerdì 26:

Qui sotto le temperature massime previste al suolo dal modello americano GFS per domenica 28 agosto:

L'INCOGNITA DI FINE AGOSTO, ARRIVA UNA NUOVA PERTURBAZIONE?

I modelli di previsione mostrano per la fine del mese la tendenza ad una nuova depressione dei geopotenziali sull'Europa occidentale. Lo sviluppo di una nuova circolazione ciclonica potrebbe portare di riflesso un cambiamento del tempo al nord, con dei temporali in più. Perderebbe definitivamente di importanza la circolazione nord-orientale di questi ultimi giorni, mentre al contrario i venti meridionali porterebbero un rialzo delle temperature al sud, a causa di una nuova avvezione d'aria africana. Questa tendenza resta ancora da confermare.



Qui sotto vi mostriamo una delle tante ipotesi deterministiche del modello americano GFS , in questo caso riferita a martedì 30 agosto:





CONCLUSIONI. L'ultima settimana del mese, nonostante le giornate si stiano ormai accorciando rapidamente, vedrà ancora la persistenza di una circolazione atmosferica estiva con temperature che resteranno tendenzialmente sopra la norma. Poche le occasioni di pioggia che saranno affidate a fenomeni di instabilità locale, più frequenti nella prima metà della settimana al sud. Potrebbe trrovare spazio lo sviluppo di una nuova saccatura sull'ovest Europa negli ultimissimi giorni di agosto, con tempo in peggiormento al nord ma la dinamica resta ancora da confermare e rifinire nei dettagli.