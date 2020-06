Rialzo termico generale ma senza eccessi

Nei primi 10 giorni di giugno, le temperature registrate sul nostro Paese sono risultate in gran parte inferiori alle medie. Soprattutto al centro ed al nord, i valori termici misurati su alcune regioni hanno raggiunto a fatica la soglia dei 20 gradi anche nelle massime. Un po' di caldo in questi giorni si è fatto sentire esclusivamente al sud. Questa situazione sarà almeno in parte destinata a cambiare: il fulcro dell'attività depressionaria si sposterà verso l'Europa occidentale, sul nostro Paese le correnti tenderanno a diventare di tipo meridionale, portando un aumento della temperatura che si farà sentire già nel fine settimana al centro ed al sud. Ecco la previsione delle temperature massime previste sull'Italia nella giornata di domenica:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, delle nuove circolazioni di bassa pressione andranno a stabilire il proprio perno sulla penisola iberica, favorendo ancora una risposta di aria calda sul Mediterraneo centrale ed orientale. Di questo aumento della temperatura risentiranno soprattutto le regioni del centro e del sud, un rialzo dei valori termici verrà comunque avvertito anche al nord. L'analisi in quota la calcolata dal modello europeo per giovedì 18 giugno, mette in luce una modesta oonda anticiclonica collocata col proprio asse proprio sul Mediterraneo centrale:

I valori previsti a cavallo tra questo weekend e la prossima settimana, saranno si più elevati ma resteranno comunque contenuti entro la normalità tipica stagionale. Nessun eccesso di calore quindi. Anzi le regioni settentrionali continueranno ad essere influenzate seppure in modo più marginale, dalle circolazioni instabili in arrivo dal Oceano Atlantico, con tempo spesso incerto su Alpi, Prealpi, aree di pianura settentrionali.