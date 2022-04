Rialzo termico generale ma non mancherà la PIOGGIA specie al centro ed al nord

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Il periodo di freddo che abbiamo vissuto in questa prima settimana di aprile è stato davvero inusuale. Sono state registrate temperature molto fredde non soltanto in Italia ma anche in Europa. In alcuni casi sono stati varcati record assoluti di freddo su paesi come Francia e Germania. In tempi di global warming apprendere queste informazioni fa sempre un certo effetto.

Il tempo atteso sull'Europa nel prossimo periodo, sarà caratterizzato da un sensibile rialzo della temperatura. La circolazione su ampia scala continentale si approssima infatti ad un profondo cambiamento, le correnti artiche lasciano il posto ad una circolazione occidentale scandita da frequenti perturbazioni sull'Europa centrale.

Tale circolazione porterà ripercussioni anche sul tempo in Italia, dove ci aspettiamo oltre ad un rialzo delle temperature, anche il passaggio di una perturbazione attorno alla metà della settimana, con precipitazioni attese principalmente sulle regioni del centro e del sud. La previsione del modello americano riferita a mercoledì 6 aprile, mostra chiaramente il passaggio di questa perturbazione associata alla presenza di un cavo d'onda del quote superiori:

La previsione del modello europeo sulla pioggia prevista mercoledì:

Tra domenica e lunedì le correnti occidentali rallenteranno un po' la loro corsa, le mappe del tempo inquadrano lo sviluppo di una saccatura sull'Europa occidentale. Questo evento sarà correlato allo sviluppo di un'onda anticiclonica sul Mediterraneo centro-orientale. Le regioni del sud Italia verranno coinvolte da questa rimonta anticiclonica sperimentando un netto rialzo delle temperature, con valori sopra la media del periodo, mentre l'Italia settentrionale avrà a che fare con addensamenti nuvolosi irregolari. Qualche precipitazione sul lago nord occidentale non è esclusa tra martedì 12 e mercoledì 13.

Media Ensemble del modello americano riferita al prossimo martedì, in cui viene inquadrato lo sviluppo di una saccatura sull'Europa:

TIRANDO LE SOMME. Il periodo che ci apprestiamo a vivere segnerà di fatto il passaggio di consegne tra gli ultimi sussulti di un inverno che si spegne e l'arrivo della primavera che sarà scandito da un evidente recupero delle temperature. Il fronte polare si alzerà di latitudine e le masse d'aria subtropicali cominceranno a lambire le regioni del sud.

L'azione di trasporto dei corpi nuvolosi da parte delle correnti occidentali favorirà comunque una certa variabilità anche nel medio e nel lungo periodo, con possibilità di nuove precipitazioni per lo stivale, specialmodo per le regioni del nord e i versanti tirrenici.