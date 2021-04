Rialzo della temperatura con PIOGGIA in arrivo su alcune regioni, vediamo quali

Questa mattina le regioni del nord e gran parte di quelle centrali si sono svegliate con temperature estremamente fredde; la colonnina di mercurio si è portata su valori diffusamente negativi non soltanto sulle località di montagna ma anche nelle valli e nelle pianure interne, dove l'aria fredda affluita in quota ha avuto modo di depositarsi al suolo, favorendo quella che molto probabilmente passerà come la notte più fredda della primavera 2021. Alcune località hanno superato i record storici di FREDDO per il mese di aprile , le temperature fortemente negative potrebbero aver recato seri danni all'agricoltura su ampie aree delle pianure settentrionali, le valli interne di Alpi ed Appennino.

Qui di seguito una lista dei valori termici registrati questa mattina su alcune località del nord e del centro Italia:



Le centraline dell'ARPAL Piemonte hanno segnato -7,8°C a Castell'Alfero (AT), -5,1°C a Castellar Ponzano (AL). Brescia Ghedi supera il suo precedente record di freddo per il mese di aprile, risalente al 1951, con -2,7°C. In Liguria la stazione LIMET Capanne di Rezzoaglio (818 metri s.l.m.) ha toccato -9°C, Graveglia (SP) -5,6°C a soli 140 metri s.l.m.



La fase di freddo fuori stagione che sta interessando il nostro Paese in questi giorni, verrà presto sostituita da una circolazione d'aria assai più mite in arrivo dai quadranti occidentali. Questa circolazione sarà accompagnata dal rinforzo di un'onda anticiclonica mobile che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni meridionali nel fine settimana.



CAMBIAMENTO DEL TEMPO PER IL NORD



Di pari passo con il rinforzo di questo anticiclone, si svilupperà una circolazione depressionaria che nel fine settimana avrà il proprio perno sulla Francia, influenzando in tal modo le condizioni atmosferiche previste al NORD. Nel weekend ormai vicino le regioni settentrionali sperimenteranno pertanto un peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni diffuse, potrebbe trattarsi di una delle perturbazioni più intense dell'intera stagione primaverile. Accumuli abbondanti di pioggia sono attesi tra domenica e lunedì sulla fascia alpina e prealpina di Piemonte e Lombardia, nonché sulla Liguria. Analisi del modello americano riferita alla sera di domenica 11 aprile:

Domenica possibilità di neve sulle Alpi centrali ed occidentali fino a bassa quota (700 - 1000 metri). Infine lunedì le precipitazioni più intense potrebbero colpire la fascia alpina e prealpina delle Alpi Venete e Friulane, con nevicate che si spingeranno fino a bassa quota. Piogge sono attese anche sulla fascia medio ed alto tirrenica. Stima delle precipitazioni previste nel pomeriggio di lunedì 12 aprile. In viola la neve attesa sulle Alpi: