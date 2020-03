Retrogressioni FREDDE a MARZO? Non è una novità...

Si parla ad alta voce della retrogressione fredda attesa per l'inizio della prossima settimana come se fosse un evento da ricordare.

Siamo a marzo: ormai l'inverno è fuori tempo massimo e le ondate di freddo risultano mitigate dall'ormai incipiente soleggiamento...beh, nulla di più falso!

Osservando alcune reanalisi del passato, ci rendiamo conto che le retrogressioni fredde da est funzionavano anche in marzo...senza troppi discorsi.

Guardate che temperature si registravano alla quota di 1500 metri circa il 5 marzo del 1987.

Sul versante adriatico si toccarono (sempre a 1500 metri circa) i -10°, con l'isoterma -5° che lambiva la Sardegna e la Sicilia, valori che adesso sarebbero giudicati eccezionali (sempre se si verificassero) anche in pieno gennaio.

La somiglianza con la situazione prevista è lampante da questa seconda reanalisi, che commenta la situazione in Italia il 9 marzo del 1987.

In questa circostanza, le nevicate lungo il versante adriatico non avvennero sui rilievi o a quote collinari, bensì lungo la costa, segnatamente in Abruzzo.

Il freddo attanagliava tutta l'Italia e al nord le temperature minime erano di molti gradi al di sotto dello zero, mentre di giorno non si saliva sopra i 5-6°.

Ma non finisce qui! Oltre alla lunghezza dell'ondata di freddo (oltre 10 giorni), verso la fine di essa ci fu una specie di addolcimento che regalò rovesci nevosi su gran parte del centro-nord tra il 13 e il 14 marzo.

A Genova ci fu un temporale con neve tonda che imbiancò i quartieri orientali della città, ma molte zone dell'Italia centro-settentrionale in questa circostanza videro nevicate più o meno intense.

Altro che inverno fuori tempo massimo! Le ondate di freddo funzionavano eccome...anche a marzo!