Rapido peggioramento tra 21 e 22 dicembre, dove pioverà?

Da domenica ed in particolare da lunedì l'alta pressione tornerà ad essere protagonista nel Mediterraneo per tanti giorni. Tuttavia, in un mare di alta pressione potrebbe inserirsi una piccola perturbazione a metà prossima settimana, tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre.

Nulla a che vedere con le ultime ondate di maltempo arrivate sullo Stivale, tuttavia qualche regione dovrà tirar fuori l'ombrello per qualche ora per l'arrivo di acquazzoni e piovaschi.

Il blando peggioramento sarà opera di un cavo d'onda, ovvero un piccolo lembo di una vasta depressione situata, in questo caso, sul nord-ovest dell'Europa.

Dalle ultimissime emissioni modellistiche si evince un netto aumento delle nubi già da martedì sera su tutto il nord, ma le piogge arriveranno nel corso di mercoledì 21 su Liguria, Lombardia, Alpi occidentali di confine (Piemonte e Valle d'Aosta), gran parte del nordest e alta Toscana. Saranno piogge prevalentemente deboli e sparse. Da mercoledì sera rapido miglioramento a partire da ovest.

Giovedì 22 la perturbazione si allontanerà rapidamente verso i Balcani, ma qualche rapida pioggia potrà raggiungere Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale, Molise, Basilicata. Anche in questo caso parliamo di piogge deboli e di breve durata, a cui seguirà un rapido miglioramento.

Dopo questo passaggio instabile l'anticiclone tornerà protagonista su tutta Italia, come descritto in questo articolo.