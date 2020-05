Rapido fronte instabile e venti FORTI, ecco dove

Mentre l'anticiclone africano avanza sempre più verso il Mediterraneo, dove agirà nel corso della prossima settimana regalando giornate quasi estive, l'Italia deve fare i conti con un altro rapidissimo fronte instabile proveniente da ovest.

Un vero e proprio canale di aria instabile, in scorrimento da ovest verso est, sta interessando la nostra penisola dove apporta addensamenti, locali fenomeni e anche venti sostenuti di ponente e libeccio.

Questa mattina notiamo molte nubi in cielo principalmente sul centro-sud, mentre allo stesso tempo soffia un forte vento di ponente. Nelle prossime ore il peggioramento culminerà con locali acquazzoni e temporali (principalmente nelle ore pomeridiane) su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

Cieli sereni su tutto il nord (eccetto in Valle d'Aosta), mentre su Toscana, Lazio, Campania e Calabria avremo cieli nuvolosi o poco nuvolosi per l'intera giornata.



Attenzione alle raffiche di vento di ponente e a seguire di maestrale sulle isole maggiori e in Calabria. Venti in graduale lenta attenuazione sul resto d'Italia dal pomeriggio.

Clima mite con temperature fino a 24-25°C sul lato tirrenico, Piemonte e la Sardegna.