Raffreddamento ARTICO sull'Europa nella terza decade di novembre: analisi tecnica

Volgiamo quest'oggi il nostro sguardo alle lunghe distanze previsionali per osservare quelli che si preannunciano come i primi movimenti sinottici invernali sull'Europa continentale . Uno schema che abbiamo già visto parecchie volte nel passato e che porterebbe il sollevamento di un'onda anticiclonica sull'oceano Atlantico, atta a supportare una dinamica di blocco atmosferico. Lungo il fianco orientale di questo robusco anticiclone troverebbe spazio una circolazione d'aria più fredda in arrivo dall'artico scandinavo. Con queste premesse nella terza ed ultima decade novembrina ci sarebbe spazio per una sensibile diminuzione delle temperature dapprima sulla Scandinavia, poi anche sull'Europa centrale, i paesi dell'est e la penisola Balcanica a partire da lunedì 22 e martedì 23 novembre .



Considerata la lunga distanza previsionale che ancora ci separa da questi eventi, è ancora difficile valutare l'effettiva tenacia del blocco anticiclonico ipotizzato dai modelli. Qualora l'anticiclone di blocco dovesse essere poco tenace, l'aria fredda artica potrebbe interessare soltanto l'Europa orientale ed i Balcani, coivolgendo l'Italia solo marginalmente. In caso di affondo occidentale potrebbe svilupparsi una depressione da contrasto sul bacino centrale del Mediterraneo, con maltempo, temperature in calo ed i primi fiocchi a bassa quota. Non è nemmeno da escludere un affondo freddo sul centro Europa, con sensibile raffreddamento termico anche in Italia, maltempo al sud e condizioni asciutte al nord.

Per adesso preferiamo fermarci qui.



Ecco l'analisi in quota del modello americano riferita a lunedì 22 novembre: