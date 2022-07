RAFFICA di TEMPORALI sull'Italia tra giovedì e venerdì! Quali saranno le regioni più colpite?

Ancora 48 ore di sofferenza, poi una massa d'aria più fresca proveniente dall'Europa settentrionale scaccerà via la canicola dall'Italia a suon di temporali che a tratti potrebbero essere anche di forte intensità.

Quali saranno le regioni che beneficeranno maggiormente dei temporali? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 7 luglio:

I temporali saranno essenzialmente pomeridiani e serali. Colpiranno soprattutto il nord-est e l'Italia centrale dove nelle aree interne si prevedono fenomeni anche intensi. Qualche temporale si farà vedere anche sull'Appennino Ligure e le Alpi occidentali, mentre le due Isole Maggiori e il resto del nord-ovest sarà escluso dai fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 8 luglio:

L'aria fresca raggiungerà l'Italia concentrando i fenomeni sul medio Adriatico, le aree interne e il Meridione, compresa parte della Sicilia. Al nord, sul medio e alto Tirreno e sulla Sardegna non si prevedono fenomeni. Ventilazione ovunque in rinforzo da nord, specie al centro e al sud, temperature in benefico calo.

