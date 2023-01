Quasi tutta l'Europa è abbracciata dal FREDDO, guardate...

Questa è la situazione termica presente attualmente in Europa alla quota isoberica di 850 hpa che corrisponde grossomodo ad un'altezza di 1500 metri:

Non capita spesso in questi ultimi anni di poter vedere quasi tutta l'Europa abbracciata da isoterme alla medesima quota al di sotto dello zero, con punte addirittura di -12° in corrispondenza dei settori nord dell'arco alpino. Solo l'Irlanda, il settore meridionale del Portogallo e parte del Mediterraneo centro-orientale presentano isoterme alla medesima quota superiori a 0°.

Il freddo presente in Europa è stato determinato dal blocco della circolazione atlantica, con un mastodontico anticiclone che si estende dalle coste occidentali del Continente al Vicino Atlantico.

Quali sono le temperature a livello del suolo presenti sul nostro Continente? Ve le mostriamo attraverso questa cartina dove sono segnate le temperature minime della scorsa notte in Europa e non solo ( si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

Tralasciando i settori alpini, le temperature della scorsa notte sull'Europa centrale e settentrionale sono al di sotto dello zero, ma non di molto (siamo infatti molto distanti da valori record). Questo perchè la massa d'aria fredda in questione presenta matrice artica e non continentale, di conseguenza è fredda, ma non gelida.

Vi sono tuttavia due aree che presentano temperature gelide fino a -15/-20°: le aree interne della Scandinavia e la vicina Russia.

Da notare il respiro mite atlantico sulla parte sinistra della foto che porta valori minimi di 7-8° tra la Galizia, la Bretagna, fino ad arrivare alle Isole Britanniche ed addirittura all'Islanda, che presenta valori attorno a 5-6° nella sua parte meridionale.

Resta ancora abbastanza mite anche il basso Mediterraneo e la parte meridionale della Penisola Ellenica con circa 8-9°.

