Quanto è probabile un'ONDATA di CALDO nella prima parte di giugno?

Oggi, martedi 1 giugno, è il primo giorno dell'estate meteorologica. Spesso, in annate passate, il caldo si era già fatto sentire in maniera esagerata sull'Italia, anticipando sia la scadenza estiva meteorologica che astronomica.

Quest'anno la stagione sembra avviarsi in maniera decisamente più gentile. In modo del tutto comprensibile ci si chiede se questo clima così gradevole continuerà anche in futuro oppure se il caldo uscirà allo scoperto, agguantando l'Italia da nord a sud.

Non possiamo spingerci oltre la prima quindicina del mese per ovvi motivi, mentre possiamo dare alcune indicazioni per la prima parte di giugno.

La giornata presa come campione di riferimento è sabato 12 giugno, quindi già nella seconda decade del mese.

Osserviamo la media termica degli scenari del MODELLO AMERICANO valida per il medesimo giorno, ovvero sabato 12 giugno:

Questa mappa mostra le temperature alla quota di 1500 metri. L'isoterma + 15° sancisce il limite tra il caldo sopportabile (o benessere) e il caldo intenso.

Come si nota dalla mappa, un po' di caldo moderato potrebbe aversi sulle Isole e al meridione, così come nelle vallate alpine, mentre sul resto d'Italia il valore termico sopra menzionato non dovrebbe essere valicato.

Notate il "molto caldo" che per il momento non dovrebbe uscire dalla sua sede naturale, ovvero dal nord Africa.

Un'ulteriore prova di quanto detto arriva dalla probabilità di avere l'isoterma + 15° a 1500 metri in Italia, sempre nella giornata di sabato 12 giugno:

Notiamo una probabilità medio-alta di avere caldo moderato sulle Isole, al meridione e nelle vallate alpine. Sul resto d'Italia il clima resterà nel complesso gradevole o con caldo del tutto sopportabile.

Infine, diamo anche un'occhiata alla media termica degli scenari imbastita questa mattina dal MODELLO EUROPEO:

Anche il modello nostrano, come quello americano, sentenzia che il caldo intenso non dovrebbe uscire dal nord Africa. Al massimo un po' di caldo moderato potrebbe interessare il sud e le Isole, per il resto clima gradevole o caldo sopportabile.

IN DEFINITIVA: il rischio di un'intensa ondata di caldo nella prima parte del mese di giugno risulta al momento BASSA. Un po' di caldo moderato potrebbe esserci al sud, sulle Isole ed a tratti nelle vallate alpine, per il resto caldo sopportabile o clima gradevole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località