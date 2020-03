Quanto PIOVERA' nei prossimi 6 giorni in Italia?

La prima quindicina di marzo ha portato qualche perturbazione a spasso per l'Italia, anche se le precipitazioni annesse sono state mal distribuite e hanno regalato innaffiate solo su alcune regioni.

Molte aree del nostro Paese attendono con ansia le piogge primaverili, dopo un inverno secco e con freddo praticamente inesistente.

Le mappe in nostro possesso non sono particolarmente foriere di precipitazioni per i prossimi 6 giorni anche se a ridosso del fine settimana qualche rovescio potrebbe arrivare.

Ecco la sommatoria della pioggia prevista in Italia per i prossimi 6 giorni, ovvero fino alla giornata di lunedi 23 marzo secondo il modello europeo. Vi ricordiamo che i millimetri nella mappa sono puramente indicativi e non devono quindi essere interpretati come oro colato.

Il cielo sarà un po' meno avaro di pioggia al nord, soprattutto in prossimità dei rilievi alpini. Qui, tra pioggia e neve, sono previsti 20-30mm

10-20mm sono attesi anche sulla Sicilia, specie sui settori più orientali dell'Isola. Su tutte le altre regioni le piogge saranno scarse: qualche piovasco non si esclude nelle zone interne dell'Italia centrale, in prossimità dell'Appennino Ligure e sulla Sardegna orientale.

