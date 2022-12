Quanto FREDDO c'è in Europa? Potrebbe raggiungere anche l'Italia?

In questi giorni sentiamo spesso affermare che tutta l'Europa è sotto una cappa di mitezza anomala, a differenza dell'America che si triova alle prese con una forte ondata di gelo.

Le cronache hanno ampiamente documentato quello che è successo in America, ma ciò che si dice in merito alla mitezza europea non è del tutto corretto. Infatti, anche nel nostro Continente il freddo non manca, anche se non si può minimamente paragonare a ciò che sta succedendo oltre oceano.

A tal proposito, vi mostriamo una mappa che indica le temperature minime registrate la notte scorsa su tutta l'Europa e la vicina Russia:

La cappa di aria mite originata dalla correnti occidentali è presente solo sulla parte occidentale e meridionale del continente, in modo particolare nell'area mediterranea ed italica. Sul resto d'Europa non è che ci sia tutta questa mitezza.

L'Europa centro-orientale presenta valori non freddissimi, ma pur sempre attorno allo zero. A nord della linea bianca invece fa decisamente freddo. Stiamo parlando dell'Islanda, la Scandinavia e tutto il settore compreso tra i Golfi di Botnia e di Finlandia, dove si scende anche sotto i -10°, con punte al ribasso di -16/-19°.

Arriverà il freddo anche in Italia? Per il momento no, in quanto la corrente portante seguiterà ad essere occidentale o addirittura sud-occidentale, quindi non fredda. Vedremo se l'arrivo del nuovo anno potrà portare novità, con la discesa verso sud della massa fredda che vediamo in alto nella mappa. Vi terremo aggiornati.

