Quanto farà CALDO la prossima settimana in Italia?

La parentesi di caldo intenso africano che sta tornando alla ribalta in queste ore, sarà destinata a ritirarsi piuttosto in fretta, infatti la circolazione atmosferica comincia a risentire di quelle trasformazioni sinottiche tipiche della parte conclusiva dell'estate, cominciano ad essere mossi i primi passi verso gli standard tipici dell'autunno. Si tratta di una situazione atmosferica che poggia radici in un cambiamento su ampia scala della circolazione europea, infatti l'anticiclone africano deriva dalla presenza di una forte depressione che in queste ore condiziona il tempo dell'Europa occidentale, nei prossimi giorni questa circolazione tenderà a spostarsi verso l'Europa centrale, favorendo di riflesso una espansione dell'anticiclone delle Azzorre alle latitudini del Mediterraneo. La coda di un sistema perturbato sfiorerà tra sabato e domenica le regioni del nord, portando qualche temporale e favorendo una diminuzione della temperatura che si farà sentire nei primi giorni della prossima settimana. Analisi sinottica del modello americano riferita a lunedì 24 agosto, con il passaggio di consegne tra l'anticiclone africano e quello delle Azzorre:

Non viene prevista alcuna perturbazione ma sostanzialmente un passaggio di consegne tra l'anticiclone africano e quello delle Azzorre. La prossima settimana le regioni del centro e del sud nemmeno si accorgeranno del passaggio di una perturbazione sul centro Europa, sperimenteranno tuttavia una rotazione del venti dai quadranti nord-occidentali, con una diminuzione della temperatura ed il ritorno a condizioni di caldo più moderate. Stima delle temperature massime previste mercoledì 26 agosto sull'Italia:

Tirando le somme, la prossima settimana si conferma sostanzialmente un trend ancora di tipo estivo, con prevalenza di condizioni stabili ma con temperature che tenderanno a diventare più gradevoli, il caldo più sopportabile. Le prime regioni a beneficiarne già a partire da lunedì, saranno proprio quelle settentrionali, tra martedì e mercoledì una flessione termica è prevista anche al centro ed al sud.