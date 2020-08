Quanto durerà la nuova ondata di CALDO sull'Italia?

La breve parentesi di tempo relativamente più fresco che stanno vivendo in queste ore soprattutto le regioni del centro e del nord, sarà destinata a concludersi in tempi brevi;nei prossimi giorni infatti l'anticiclone riconquisterà rapidamente il terreno perduto, le temperature sono previste in rialzo su tutto il Paese, con picchi massimi che potrebbero raggiungere nuovamente la soglia dei 40 gradi al sud. La nuova ondata di calore interesserà il nostro paese tra giovedì 20 agosto e sabato 22, con picchi massimi di temperatura previsti sulle regioni meridionali, special modo sulle due Isole Maggiori. L'arrivo del nuovo anticiclone sarà provocato dallo sviluppo di una nuova figura di alta pressione sull'Europa occidentale, l'aria fredda riuscirà a spingersi fino a latitudini molto basse ad ovest del Portogallo, portando di riflesso un rialzo delle temperature sul Mediterraneo centrale. Analisi del modello LAMMA sulle temperature previste venerdì 21 agosto alla quota di circa 1500 metri:

La durata di questa nuova fase di caldo appare limitata allo spazio di pochi giorni; infatti l'ampia circolazione di bassa pressione sull'europa occidentale, tenderà poi a "spanciare" verso l'Europa centrale, portando con sè un fronte freddo che con la sua parte terminale, potrebbe interessare le regioni del nord Italia entro il prossimo weekend. Proprio le regioni settentrionali potrebbero quindi essere le prime ad uscire dal grande caldo, all'inizio della prossima settimana (lunedì 24, martedì 25), l'aria fresca portata da venti di Maestrale e Libeccio, potrebbe raggiungere anche le regioni del sud, con una riduzione dei valori termici. Analisi dei venti al suolo previsti dal modello americano per lunedì 24: