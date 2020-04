Quanto durerÃ  l'anticiclone africano in arrivo: POCO o TANTO?

L'anticiclone africano: sai quando arriva, ma non sei mai certo della data del suo congedo. Nel primo fine settimana di maggio esso si farà largo nell'area mediterranea, invadendo progressivamente tutto il Paese, anche se, come già ricordato in un altro articolo, non porterà valori da piena estate ovunque:

https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/fiammata-africana-dai-primi-di-maggio-quanto-caldo-far-e-dove-/85442/

Tutti vorrebbero sapere però quanto durerà la sua influenza stabilizzante. Cominciamo allora da una carta condivisa da tutti i modelli, quella prevista per martedì 5 maggio, quando l'anticiclone dovrebbe raggiungere la sua massima intensità:

Subito dopo, secondo la media degli scenari del modello americano e canadese, esso fletterà al settentrione, consentendo l'inserimento di una corrente umida ed instabile da sud-ovest entro giovedì 7, in grado di portare annuvolamenti e qualche precipitazione sino alla Toscana, l'Umbria e il nord delle Marche, più a sud invece l'anticiclone potrebbe resistere almeno sino a venerdì 8 maggio. Qui sotto i due modelli in sequenza, cosi come rappresentano la situazione per giovedì 7:

Da notare, per completezza di informazione, che il modello europeo tiene vivo l'anticiclone africano per tutti almeno sino a venerdì 8, segnalando peraltro qualche infiltrazione di aria fresca lungo l'Adriatico tra il 6 e l'8 maggio, uno schema per ora meno credibile rispetto agli altri due centri di calcolo, che paiono sostanzialmente allineati sulle posizioni descritte. Seguite gli aggiornamenti!