Quanti temporali in arrivo, ma solo su parte d'Italia!

Splende il Sole su gran parte d'Italia quest'oggi per merito di correnti più secche e fresche che hanno spazzato via la perturbazione delle scorse 48 ore. Sono scese anche le temperature, mentre un po' di maestrale soffia indisturbato sul Meridione.

Questa pausa non deve trarre in inganno, poiché acquazzoni e temporali torneranno ad imperversare su diverse regioni già agli inizi della settimana entrante. Tutto merito di un flusso instabile e fresco proteso da ovest verso il nord Italia, il quale tenderà ad intensificarsi ulteriormente col passare dei giorni.

Andrà meglio al centro e soprattutto al sud e sulle isole maggiori: qui l'anticiclone proverà a piazzarsi con più efficacia, regalando anche un lieve aumento termico almeno fino a venerdì. Dal prossimo week-end, invece, potrebbe prevalere il caldo intenso nord africano: ma su questo aspetto ci torneremo nei prossimi editoriali.

Concentriamoci, per il momento, sulle piogge in arrivo. Ebbene dalla mappa degli accumuli totali previsti fino a venerdì 7 Luglio possiamo osservare piogge sostanziose per il nord, in particolare per il Nordest.

Secondo il modello americano GFS si prospettano accumuli totali localmente superiori ai 100 mm su Lombardia, Veneto e Trentino alto Adige. Questi accumuli sono il risultato dei frequenti temporali che nei prossimi giorni, da lunedì a venerdì, si svilupperanno sul settentrione. Saranno fenomeni prevalentemente tardo pomeridiani e serali, talvolta anche notturni. Questi temporali potrebbero rivelarsi particolarmente intensi e ricchi di grandine.

Fenomeni più isolati sul centro Italia, perlopiù in Appennino e sul medio Adriatico.

Nella mappa sovrastante possiamo osservare gli accumuli previsti fino al 7 Luglio dal centro di calcolo europeo ECMWF. Non ci sono grandi variazioni sulla disposizione degli accumuli più sostanziosi. La differenza col modello americano sta nell'intensità dei fenomeni. ECMWF propone accumuli totali meno abbondanti, compresi tra i 30 e i 60 mm.

Insomma avremo a che fare con altri acquazzoni e temporali soprattutto al Nordest con coinvolgimento parziale anche del Nordovest e del medio Adriatico. Pochissime, se non inesistenti le piogge sul resto d'Italia.