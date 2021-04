Quanta PIOGGIA cadrÃ  nei prossimi 7 giorni in Italia?

La stagione primaverile è definita "di transizione" tra l'inverno appena passato e l'estate che già scalpita, con le prime ondate di caldo dal nord Africa. E' palese quindi che la stagione in sè sia caratterizzata da elevata instabilità con piogge anche intense che a fasi alterne bagnano la nostra Penisola.

Nei prossimi 7 giorni, le piogge più abbondanti sono attese al meridione e sulla Sicilia. Ecco la mappa:

Vi ricordiamo che i millimetri sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato . Fino a 60-80mm sono attesi tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia, una bella innaffiata in attesa dell'estate che qui mai delude.

Pioverà anche al nord (30-35mm sul settori alpini e prealpini occidentali, 20mm su quello orientali). Vi sarà poi una fascia di mezzo comprendente la Liguria, la Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio e le Marche dove le piogge saranno molto scarse se non nulle.

