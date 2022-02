Quanta PIOGGIA cadrà nei prossimi 10 giorni in Italia? Anche il nord c'è!

C'è molta apprensione su molte regioni dell'Italia centro-settentrionale, segnatamente al nord-ovest, dove la pioggia manca praticamente da due mesi.

L'alta pressione persistente sull'Europa occidentale ha chiuso il corridoio atlantico a doppia mandata, obbligando i sistemi frontali a provenire da nord. Ecco allora le Alpi Svizzere ed Austriache stracariche di neve, mentre sui nostri versanti è il marrone a comandare in maniera pressochè indiscussa, alternato al fumo di qualche incendio.

Una gran brutta situazione che non troverà soluzione fin tanto che l'oceano non sarà libero da alte pressioni che bloccano ciò che normale dovrebbe essere, ovvero il transito delle perturbazioni da ovest verso est.

Nei prossimi 10 giorni qualcosa potrebbe muoversi anche per alcune aree dell'Italia settentrionale, anche se i massimi di pioggia previsti saranno ancora al sud. Ecco la mappa : ( ricordiamo che i millimetri previsti sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato ).

10-15mm sono attesi al nord, segnatamente su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; 10mm anche nel sud della Sardegna e 15mm nel nord della Sicilia; 20-25mm sono attesi al centro ad eccezione della Toscana, mentre 25-40mm sono attesi al sud con punte di 70-80 mm sulla Puglia.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-spirargli-di-pioggia-e-neve-per-il-nord-ovest-vediamo-quando-/93034/