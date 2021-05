Quanta PIOGGIA cadrà nei prossimi 10 giorni in Italia?

Cosa bolle in pentola dal punto di vista atmosferico fino al termine del mese di maggio? L'alta pressione farà alcuni tentativi di impossessarsi del Mediterraneo, ma le correnti nord atlantiche saranno ancora troppo forti per garantire una completa stabilizzazione del tempo sul nostro Paese.

Se diamo uno sguardo alle precipitazioni previste per i prossimi 10 giorni in Italia, notiamo che la loro posizione ricalca ormai quella classica del semestre caldo. Vi ricordiamo che i millimetri previsti sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato:

Precipitazioni praticamente nulle si prevedono sulla Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale. Poca pioggia nel complesso sul restante centro-sud (tra 15 e 25mm in media) con i massimi nelle aree interne.

Piogge invece decisamente più corpose al nord, segnatamente sull'angolo nord-orientale dove sono attesi fino a 120mm in prossimità del Friuli. Notate come sulle regioni settentrionali, le piogge tendano a decrescere dalle Alpi alle pianure e ancor più verso le coste, come si conviene al semestre caldo.

