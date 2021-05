Quanta PIOGGIA cadrà nei prossimi 10 giorni in Italia?

Ancora capricci atmosferici in questo mese di maggio, che non si è travestito da anticipo d'estate come molte volte è successo in passato.

Le correnti occidentali assicureranno ancora una buona fluidità atmosferica con ampi spazi soleggiati e precipitazioni che almeno fino alla fine del mese non dovrebbero mancare.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 10 giorni. Vi ricordiamo che la stima in millimetri risulta puramente indicativa e non deve essere prese come oro colato.

Partendo dalle regioni settentrionali, 110 millimetri sono attesi sull'alta Val d'Aosta, 100mm sul Friuli, tra i 60 e gli 80mm sull'arco alpino orientale, 60mm tra Liguria, basso Piemonte ed Appennino settentrionale.

Al centro sono attesi 70mm in Abruzzo, 50mm sulla bassa Toscana, 40-45mm lungo il versante adriatico e 12-15mm in Sardegna.

Al sud 50mm sono attesi nelle aree interne della Campania, 30mm sul Cilento, la Calabria Tirrenica e il Salento.

