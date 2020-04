Quanta PIOGGIA cadrà in Italia nei prossimi 6 giorni?

La depressione che sta interessando l'Italia si esaurirà in maniera definitiva nelle prime ore di venerdi 24 aprile. Di conseguenza sulle regioni meridionali e il medio-basso Adriatico saranno ancora possibili piogge di tutto rispetto, in attesa del miglioramento previsto su queste aree durante il week-end.

La parte occidentale del nord, per fortuna, ha avuto una discreta dose d'acqua negli ultimi 2 giorni, mentre l'angolo nord-orientale è ancora in attesa in quanto la pioggia in questo settore non è arrivata.

Vi mostriamo la mappa degli accumuli piovosi attesi in Italia nei prossimi 6 giorni, di conseguenza fino alla giornata di lunedi 27 aprile. Vi ricordiamo che gli accumuli sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato.

Le precipitazioni che vedete al centro e al meridione sono derivate dalla circolazione depressionaria che ci sta interessando e saranno quindi limitate alla giornata odierna, a quella di domani (giovedi 23) ed alla prima parte di venerdi 24 per ciò che concerne l'estremo sud.

Le zone dove pioverà maggiormente saranno la Gallura, in Sardegna (fino a 64mm), l'Abruzzo (fino a 60mm), la Calabria ionica, il Golfo di Taranto e la Puglia (tra i 40 e i 55mm).

Clima secco invece sulle pianure del nord specie sul settore centro-orientale, unitamente all'alto Adriatico dove la pioggia si farà ancora attendere.

Le Alpi riceveranno invece rovesci tra domenica 26 e lunedi 27 aprile con circa 37-40mm tra l'alto Piemonte e la Val d'Aosta. Parte di queste piogge potrebbe sconfinare verso le aree pianeggianti limitrove, ma senza determinare accumuli importanti.

