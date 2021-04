Quanta pioggia cadrà in Italia nei prossimi 10 giorni? Il NORD nel mirino!

Buone notizie finalmente per le regioni settentrionali della nostra Penisola. Nonostante la primavera sia ormai conclamata, la prevalenza di correnti settentrionali ed orientali che abbiamo avuto nelle scorse settimane, hanno nuovamente marginalizzato il settentrione dall'arrivo di piogge copiose.

Durante i prossimi 10 giorni vi promettiamo l'arrivo di discrete precipitazoni specie sulle Alpi e sul settore di nord-est. I problemi ancora esistenti non verranno risolti, ma la situazione dovrebbe migliorare da questo punto di vista.

Ecco la mappa relativa alle cumulate piovose attese in Italia nei prossimi 10 giorni. Vi ricordiamo che i millimetri previsti hanno scopo puramente indicativo e non previsionale; di conseguenza non prendeteli come oro colato:

Il massimo della pioggia, con oltre 120mm previsti, dovrebbe cadere sulle Alpi orientali. Tra i 70 e i 90mm sulla fascia alpina centrale, tra i 40 e i 50mm sul nord-ovest, la Liguria e le Alpi occidentali, solo 20-25mm sulla Romagna che rischierà di restare spesso sottovento ai flussi meridionali.

Piogge abbastanza convinte anche al centro, con 30-40mm nella fascia interna appenninica e 20-30mm sui litorali. Male invece la Sardegna che riceverà apporti idrici ancora insignificanti.

Infine, piogge nel complesso scarse al sud, non superiori a 10-15mm, forse ancora meno sulla Sicilia, il settore ionico e il Golfo di Taranto.

