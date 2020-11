Quanta PIOGGIA cadrà in Italia fino a DOMENICA SERA?

Anche l'ultimo aggiornamento del modello americano conferma il peggioramento del tempo sul Mediterraneo durante il fine settimana.

L'Italia vedrà pioggia sulle Isole e al centro-sud, al limite fino alla Liguria e l'Emilia Romagna. Più a nord non sono previste piogge.

Per fare un riassunto delle piogge previste da oggi fino a domenica sera, ecco una mappa che mostra i millimetri attesi in Italia fino alla serata della giornata festiva. Vi ricordiamo che i valori nella mappa sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato:

La zona che vedrà piu pioggia, fino a 150mm, sarà la Corsica Orientale. Tra i 60 e i 90mm sono attesi anche sui settori orientali della Sardegna; 40-50mm sulla Sicilia, la Calabria Ionica e l'Abruzzo, tra i 30 e i 40mm sul restante meridione peninsulare.

Poca pioggia al nord ed anche nelle aree interne dell'Italia centrale, spiccano comunque i 25mm tra la Romagna e le Marche e i 20mm del Cuneese.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località