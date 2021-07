Quando usciremo dalla morsa del CALDO ATROCE?

Quella che ci apprestiamo a vivere sarà probabilmente la settimana più calda di questa estate. Si spera ovviamente che la natura non riesca a concepire di peggio nel mese di agosto, perchè l'ondata di caldo prevista al centro-sud nei prossimi giorni sarà davvero estrema (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/super-caldo-massima-attenzione-tra-gioved-e-venerd-si-supereranno-i-40-su-molte-regioni-/91147/)

In questa sede proveremo a dare una scappatoia, anche se al momento non tutte le mappe vedono un'uscita definitiva del caldo intenso dall'Italia meridionale.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per la notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto:

Nei prossimi giorni l'alta pressione si comporterà come una fisarmonica: tra mercoledi e venerdi tenderà ad alzarsi di latitudine, ricacciando i temporali oltre le Alpi. Tra sabato e domenica invece il flusso atlantico potrebbe riprendere vigore, interessando in maniera diretta il settentrione e ricacciando in parte il caldo africano verso i propri territori di origine.

Le regioni settentrionali saranno quindi interessate nuovamente da temporali nel prossimo week-end, mentre il centro-sud potrebbe avere un allentamento parziale della morsa della calura.

A tal proposito, vi mostriamo una mappa delle temperature a 1500 metri attese in Italia nella giornata di domenica 1 agosto:

Notate come l'aria fresca nord atlantica provi a piegare l'egemonia del caldo intenso sull'Italia. L'operazione sembra andare in porto al nord e al centro, mentre il sud e la Sicilia resterebbero ingabbiate nell'aria bollente, seppure in misura minore rispetto ad ora.

Insomma, per il meridione la situazione anche in prospettiva non ci sembra molto rosea; vedremo cosa diranno le prossime emissioni.

