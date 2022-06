Quando si potrà contare su una DECISA ATTENUAZIONE del CALDO sull'Italia?

Le configurazioni bariche si stanno ripetendo con maniacale ossessività da circa un mese e mezzo sullo scacchiere europeo: l'aria fredda scende più ad ovest in direzione del Portogallo, mentre sul Mediterraneo centro-orientale risale aria bollente che fa capo ad un anticiclone africano che non da tregua da settimane alla nostra Penisola.

Questa situazione andrà avanti ancora per alcuni giorni, poi dovremo avere un cambiamento di configurazione, ma non prima della metà della settimana prossima.

Per eliminare il caldo atroce dall'Italia ci dobbiamo proiettare a metà della settimana prossima, in particolare a giovedi 7 luglio. Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri previste per la giornata in parola:

Cosa notiamo? Finalmente le discese fredde non prenderanno più di mira il Portogallo. Questo dovrebbe scoraggiare ulteriori rimonte dell'anticiclone africano verso di noi. Dalla mappa emergono temperature molto elevate in sede iberica, mentre tutta l'Italia si libererà della + 20° a 1500 metri, il che significa che avremo un caldo decisamente più sopportabile.

Dal punto di vista sinottico, si apprezza anche una maggiore spinta dell'alta pressione delle Azzorre verso il comparto centro-occidentale dell'Europa:

In questo modo, correnti più fresche da nord-ovest potranno lambire la nostra Penisola assicurando un clima decisamente più vivibile e qualche temporale a spasso specie sulle Alpi e l'Appennino.

Si spera ovviamente che il mese di luglio continui su questa falsariga, scongiurando altri affondi freddi sul Portogallo, assai dannosi per noi.

