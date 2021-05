Quando sarÃ  possibile un po' di BEL TEMPO sull'Italia?

La lacuna barica che si creerà sul nostro Continente nei prossimi giorni sarà dura a morire. Di conseguenza aspettiamoci un proseguimento di maggio con poche pause di bel tempo e molta instabilità sulla nostra Penisola, che si ripercuoterà sulle temperature spesso non all'altezza della stagione in corso.

Vi sono però alcuni punti di partenza per una situazione maggiormente stabile in Italia, anche se probabilmente non saranno di lunga durata.

La prima mappa mostra la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello americano per martedi 18 maggio (verso la fine della seconda decade del mese):

Rispetto alla situazione sinottica prevista per questa settimana, notiamo qualcosa di più "idoneo" alla metà di maggio. L'alta pressione presente alle basse latitudini potrebbe temporaneamente allungarsi verso l'Italia, ma solo parzialmente, ricacciando il maltempo verso l'Europa settentrionale.

In altre parole, in Italia prenderebbe piede una circolazione occidentale, ma a componente anticiclonica, vale a dire tempo abbastanza buono con qualche temporale solo sui rilievi nel pomeriggio.

Se però ci fidiamo degli ultimi aggiornamenti a lungo termine, questo temporaneo miglioramento non sembra avere vita lunga. Il responso della media degli scenari americana per sabato 22 maggio sempre al momento abbastanza lapidario:

L'alta pressione verrebbe ricacciata verso sud dalle solite correnti nord atlantiche che potrebbero avere la meglio sullo Stivale, riportando l'instabilità specie al centro e al nord. Per avere il bel tempo, quindi, bisognerà forse aspettare il mese di giugno...

