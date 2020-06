Quando potrebbe arrivare il BEL TEMPO sull'Italia?

Alcuni potrebbero chiedersi QUANDO la lunga fase di instabilità che ci sta interessando e che di fatto sembra "tagliare le gambe" all'estate meteorologica - possa effettivamente aver fine. In questo senso l'unico aiuto potrebbe arrivare dal comportamento dell'anticiclone delle Azzorre che nei prossimi giorni proverà ad allungare un braccio verso l'Europa occidentale. Le conseguenze di questa manovra porteranno ad un graduale taglio nei rifornimenti di aria fredda diretti alla depressione che in questi giorni stabilisce il proprio perno tra il Mare del Nord ed il Regno Unito.

Almeno inizialmente, gli effetti di questa manovra non saranno positivi per la vincita della causa estiva sul nostro Paese, lo spostamento del cuore più fresco ed instabile di questa depressione verso il Mediterraneo centrale, provocherà un nuovo cambiamento del tempo anche sull'Italia a cavallo tra il weekend e l'inizio della settimana successiva. Tra domenica e mercoledì prossimo i temporali saranno molto frequenti al nord ed in prospettiva anche al centro, su questi due settori d'Italia il tempo risulterà inaffidabile. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 10 giugno:

Il taglio nei rifornimenti d'aria fredda diretti a questa depressione, potrebbe tuttavia porre le basi per un periodo di tempo più stabile dalla seconda metà della prossima settimana. Questo periodo di stabilità, sarebbe quindi affidato alla possibile (ma nulla affatto certa) distensione dell'ala orientale dell'anticiclone delle Azzorre.

Quanto è affidabile questa previsione?