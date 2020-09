Quando finirà il caldo anomalo sull'Europa?

Una circolazione di aria calda anticiclonica, interessa il bacino centrale del Mediterraneo, dipanando i suoi effetti anche su una larga fetta del continente europeo, dove le temperature si presentano particolarmente elevate, con valori previsti sopra la media anche per gran parte della prossima settimana. A peggiorare ulteriormente le cose, l'isolamento di un cut-off a largo del Portogallo, cioè un minimo chiuso di bassa pressione ormai non più alimentato dalle masse d'aria fredde in arrivo dalle latitudini settentrionali. Questa circolazione di bassa pressione resterà isolata per diversi giorni sull'Europa occidentale, senza riuscire ad interessare direttamente lo stivale italiano che di conseguenza sperimenterà diversi giorni di temperature superiori alle medie del periodo, con cieli in prevalenza soleggiati.

Previsione del modello europeo riferita a venerdì 18 settembre, nella quale osserviamo la presenza di una circolazione di bassa pressione isolata come "cut-off" sull'Europa occidentale, una cintura anticiclonica posta ad elevata latitudine racchiude questa depressione impenendone un avanzamento verso l'Europa ed il Mediterraneo centrale.





Soltanto nella seconda metà della prossima settimana questa depressione tenterà di macinare qualche chilometro verso nord-est, al punto da arrivare ad interessare anche la Francia da nuvolosità e qualche precipitazione. Ne potrebbero essere coinvolte marginalmente anche le regioni di nord-ovest con un aumento della nuvolosità nel prossimo weekend, anche se al momento è difficile capire se su questo settore potranno esserci i presupposti per l'arrivo di qualche precipitazione.

Quello che è certo è che almeno fino al prossimo fine settimana, in virtù di una circolazione prevalentemente meridionale, le temperature previste sull'Italia resteranno sopra la media del periodo, con scarti di temperatura particolarmente elevati sulle regioni del centro e del nord.