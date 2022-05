Quando ci libereremo dell'alta pressione? Cosa dicono i principali modelli?

Non ci voleva questo anticiclone! La situazione idrica del nostro Paese è già complicata su molte regioni e un'ondata di caldo adesso è ciò che davvero non serve per la salute delle nostre campagne. Servirebbe ancora la pioggia, ma la natura ha deciso di chiudere ancora una volta tutti i rubinetti, al netto di qualche temporale di calore sui monti.

Quando cambierà la situazione? Se ci fidiamo dei due modelli più importanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo, un cambiamento potrebbe avvenire all'inizio della settimana prossima specie al nord e al centro. L'alta pressione dovrebbe sgonfiarsi e lasciare passare aria più fresca ed instabile da nord-ovest sul nostro Paese.

La prima mappa è la media di tutti gli scenari del modello americano valida per martedi 24 maggio:

Il bestione anticiclonico tenderà a ripiegare verso i propri territori di origine. Al suo posto un flusso di correnti più fresche che potrebbero attivare temporali al nord e al centro, al netto di un calo delle temperature.

Resterà più stabile la situazione al sud e sulle Isole, zone maggiormente vicine alla cupola anticiclonica che, pur ripiegando verso il nord Africa, influenzerà ancora il tempo in loco.

La media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, martedi 24 maggio, dice in sostanza la stessa cosa:

Correnti più fresche ed instabili ad iniziare dal settentrione dovrebbero scacciare via questa prima ondata di caldo della stagione, accompagnando anche rovesci o temporali in maniera sparsa sul Bel Paese.

Le probabilità quindi che la situazione possa cambiare da lunedi 23 maggio sono già abbastanza alte, circa il 50-60%. Nei prossimi giorni vedremo se incrementare o ridurre questa percentuale.

