Quando avremo un deciso CAMBIAMENTO del TEMPO?

Come abbiamo anticipato ieri, non sarà facile sbarazzarsi di un mostro di stabilità e di caldo come quello che abbiamo sulla testa in questi giorni. Ci vorrà tempo e soprattutto un lungo lavoro di erosione da parte delle correnti atlantiche che lentamente proveranno a riguadagnare terreno verso l'Italia. In buona sostanza, l'autunno dovrà essere ricostruito da capo, dopo essere stato umiliato e distrutto da questo assurdo anticiclone.

Le prime avvisaglie di questo cambiamento ci saranno già nella giornata di domenica 9 ottobre, per poi proseguire durante la settimana prossima con passaggi instabili sempre più ficcanti.

Si arriverà così alla metà del mese quando secondo la media degli scenari del modello americano, potrebbe concretizzarsi un serio peggioramento sullo Stivale. Ecco la mappa attesa per sabato 15 ottobre:

Secondo questa proiezione, l'alta pressione dovrebbe uscire dalla scena meteorologica italiana, lasciando spazio ad una figura barica di segno opposto, ovvero una bassa pressione, foriera di piogge e temporali su molte regioni.

Anche la mappa della probabilità di pioggia imbastita dal modello americano per sabato 15 ottobre mostra quanto detto poco sopra:

Dove vedete il colore giallo la probabilità che possa piovere risulta compresa tra il 50 e il 70%; dove vedete il rosso tra il 70 e il 95%, quindi una probabilità molto elevata. Il verde sottintende invece una probabilità tra il 30 e il 50%.

