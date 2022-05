Quali sono le prospettive per il mese di GIUGNO?

Prima di entrare nella nostra analisi, facciamo una doverosa premessa.

Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi il mese di giugno in Italia? Vi diciamo subito che non ci sono buone notizie.

Iniziamo dal quadro termico previsto per l'intero mese:

Molto male praticamente su tutto il Continente con anomalie al rialzo fino al oltre 2°. In Italia il sopramedia termico sembra essere concentrato soprattutto al centro e al nord dove si potrebbero avere esuberi fino a 1.5° rispetto ai valori normali. Meno marcato il sopramedia al sud, specie sulle regioni estreme.

Questo invece è il quadro delle precipitazioni attese sempre per il mese di giugno:

Molto male anche qui con gran parte della nostra Penisola a lottare contro precipitazioni inferiori alla norma. Verranno penalizzate ancora una volta le regioni centro-settentrionali oltre ad una buona fetta di continente europeo.

La situazione si prevede migliore sulle Isole e al meridione dove le piogge si prevedono attorno alla media del periodo.

