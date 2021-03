Quali sono le prospettive per il mese di APRILE in Italia?

Prima di cominciare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa.

Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Quali sono le tendenze che emergono dal prestigioso centro di calcolo ecmwf per il mese di aprile in Europa ed in Italia? Iniziamo con le anomalie termiche:

Secondo queste proiezioni, il mese di aprile potrebbe trascorrere sotto temperature perfettamente in media su gran parte della nostra Penisola e sull'Europa centro-occidentale. Un lieve sopramedia, attorno al mezzo grado, potrebbe riscontrarsi solo sul medio e basso Adriatico.

Anomalie al rialzo più consistenti sono attese sui Paesi dell'Europa orientale e sulla vicina Russia.

Passiamo al quadro delle anomalie precipitative:

Potremo avere un aprile piuttosto secco al nord-ovest, sulla Sardegna e sul medio versante tirrenico. Il resto d'Italia resterebbe in perfetta media pluviometrica.

A livello europeo si notano deficit piovosi marcarti sull'Europa occidentale, mentre surplus di pioggia sono attesi sulla Penisola Ellenica, la Norvegia e le coste mediterranee della Spagna.

