Quale sarà il momento più CALDO della settimana prossima in Italia?

Nei prossimi giorni il nostro Paese si dovrà confrontare con un vero e proprio braccio di ferro tra due figure bariche dalle caratteristiche molto diverse; alcune importanti circolazioni di bassa pressione interesseranno da vicino le latitudini settentrionali ed occidentali d'Europa, dove nei prossimi giorni il tempo tenderà a diventare più instabile. Per questi settori del continente la fase molto calda estiva sta quindi per volgere al termine. Cn l'inizio della prossima settimana, le correnti instabili oceaniche riusciranno a guadagnare un po' di spazio anche verso il Mediterraneo, ne potranno essere interessate le regioni settentrionali italiane con dei nuovi temporali. Sul bacino centrale del Mediterraneo, le correnti in libera atmosfera tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, al nord tali correnti avranno una componente ciclonica, mentre al sud accompagneranno una nuova risalita delle masse d'aria roventi africane. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 18 agosto:

Ne potrebbe conseguire un nuovo picco di calore soprattutto per Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto. Infatti i modelli identificano lo sviluppo di una nuova ondata di calore che sarebbe accompagnata da isoterme fino a +27°C alla quota di circa 1500 metri. Al sud le temperature potrebbero toccare valori particolarmente elevati nelle zone interne, con picchi localmente fino a +40°C. Questa impennata di calore sarebbe provocata al passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali, lungo il cui fianco orientale di una ondulazione della corrente a getto, le masse d'aria africane troverebbero un buon pretesto per risalire di latitudine. Analisi delle temperature al suolo previste dal modello americano per mercoledì 19 agosto: