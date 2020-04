Qualche SCOSSONE meteo ad APRILE ci sarà?

Niente correnti zonali, cioè niente perturbazioni che arrivano dall'Atlantico a portare il loro carico di precipitazioni primaverili. Il potenziale dinamismo di aprile probabilmente potrebbe derivare unicamente da scambi meridiani di calore , in grado di scavare depressioni foriere di precipitazioni.



Lo si vede in molte mappe del modello americano, sia per il periodo di Pasquetta, che per i giorni successivi. Una situazione complicata da "leggere" per i modelli, orfani di alcuni dati forniti dal traffico aereo, difficile anche interpretarla per i previsori, perché gli affondi freddi da nord cambiano spesso traiettoria anche di 1000km al giorno.



In pratica un giorno l'aria fredda viene vista scivolare sui Balcani, il giorno successivo sulla Spagna, creando conseguenze completamente diverse per l'Italia. Lo si vede molto chiaramente da queste mappe:

Chi avrà ragione? Intanto il punto fermo lo avete compreso: se pioverà lo farà solo a seguito di questo tipo di scambi meridiani di calore.



I periodi che potrebbero essere associati a tempo instabile, oltre a quello immediatamente successivo alla Pasqua, potrebbero essere quelli compresi tra il 18 e il 22 aprile e quello tra il 24 e il 27 aprile, giusto per darvi qualche punto di riferimento, pur ancora vago.