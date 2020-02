Qual'è l'origine dell'anno bisestile?

Il tempo è uno dei nostri più grandi dilemmi esistenziali, e forse "il luogo" che racchiude ogni risposta, un come la forza di gravità prima di Einstein, non sappiamo bene che cosa sia ma abbiamo imparato ad utilizzarlo per scandire le nostre vite. Oggi sappiamo che la Terra gira intorno al sole in circa 365 giorni ma quel "circa", non compare sui nostri calendari e quel poco ci interessa e non influisce sulle nostre attività quotidian, possiamo ignorarlo per un periodo ma alla lunga dobbiamo farci i conti.

Per essere più precisi, il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole, si compie in 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 6 secondi (365,24219 giorni) ma per evitare di far pesare troppo questo accumulo di 6 ore scarse, nel 46 a.C. Giulio Cesare, sotto indicazione dell'astronomo alessandrino Sosigene, introdusse l'anno bisestile ed aggiungendo un giorno ogni 4 anni, "pareggiando" i conti.

Per i romani, l'aggiunta di un giorno avveniva allo scadere del 360° giorno dell'anno ( 24 febbraio) ma col passare dei secoli, i giorni furono contati a partire dal primo giorno del nuovo mese con numeri progressivi, il giorno bis sexto di febbraio divenne il 29 che caratterizza ancora oggi l'anno bisestile. Nel 1582, Papa Gregorio XIII istituì il Calendario Gregoriano che resta in vigore ancora oggi.

C’è però un altro problema: anche con l’aiuto degli anni bisestili, avanziamo ogni anno qualche minuto. Non sono infatti 6 ore precise quelle che avanziamo, ma «circa» 6 ore. Ecco allora che per aggiustare il tutto si è deciso di rendere bisestili solo alcuni dei primi anni di secolo. Non tutti: sarebbe troppo ma soltanto quelli divisibili per 400. Per esempio, il 2000 è stato un anno bisestile, mentre il 1900 no.